В подмосковной Лобне завершат капитальный ремонт второй школы

На улице Фестивальная в Лобне завершается капитальный ремонт здания школы №2, стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, в них задействованы более 60 человек. Они ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, выполняют монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Здание площадью более 6,4 тыс. кв. м построили в 1978 году, в нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.