Более 100 цифровых сервисов Подмосковья появились в специальном боте в MAX

В мессенджере MAX запустили новую функцию по поиску цифровых сервисов Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, с помощью нового бота жители могут быстро найти нужный сервис и открыть нужный сайт. В систему загружены более 100 региональных ресурсов, и список будет пополняться.

Сервисы сгруппированы по сферам. При переходе в конкретный блок открывается список сайтов и чат-ботов, а редирект сразу переводит на нужный ресурс.

Также в боте собраны официальные региональные и муниципальные каналы, в том числе губернатора Подмосковья, региональных министерств, глав округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируют перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.