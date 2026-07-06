Пассажиры Подмосковья совершили более 29 млн поездок по «Стрелке» в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили в автобусах АО «Мострансавто» более 29 млн поездок по транспортной карте «Стрелка», на ее долю пришелся 21% от общего количества платных поездок (без учета социальных карт). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок по этой карте зафиксировали на маршруте № 367 (на всех вариантах движения) «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск» и № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная». Лидером по количеству поездок, зарегистрированных «Стрелкой», стал МАП № 10 г. Королев, на маршрутах которого пассажиры совершили более 4,1 млн операций.

Напомним, что карта действует на всех городских, пригородных и междугородних маршрутах компании и предусматривает систему лояльности.

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