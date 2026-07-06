Почти 10 тыс. жителей и гостей Коломны посетили семейный фестиваль «Рябинушка»

Порядка 9,8 тыс. жителей и гостей Коломны посетили III Семейный фестиваль «Рябинушка», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, который прошел в минувшие выходные на Соборной площади. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия также наградили семейные пары, которые отметили со дня свадьбы 60–65 лет, и трудовые династии. Для гостей подготовили мастер-классы, где всех желающих обучали народным ремеслам: плетению венков и кос, лоскутному шитью, резьбе по дереву, изготовлению богородской игрушки и не только. Хедлайнером музыкальной программы стала певица, автор-исполнитель и композитор из Санкт-Петербурга Тося Чайкина.

Фестиваль организовали при поддержке Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», областного Минкульттуризма и администрации Коломны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.