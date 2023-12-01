Петр Лундстрем рассказал молодежи Подмосковья о своих поездках на новые территории
Фото: [Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области]
Заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации, известный скрипач Петр Лундстрем встретился с подмосковной молодежью в арт-кластере «Патефонка» в Коломне. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Первая встреча в рамках серии паблик-токов была со спортсменкой и военкором Марьяной Наумовой, сегодня наша молодежь встретилась с Петром Лундстремом. Многие подмосковные ребята сами ездят на Донбасс, привозят бойцам собранную помощь, поэтому наши паблик-токи это, помимо прочего, встречи единомышленников, товарищей, которые могут поделиться друг с другом своим опытом и историями», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
В рамках встречи музыкант рассказал участникам о своем творческом пути, о том, как важно в жизни найти свое дело и постоянно в нем совершенствоваться. В разговоре, конечно, перешли к теме СВО. Петр Лундстрем подчеркнул, что искусство всегда тесно связано с историческими событиями, которые переживает страна и общество. Он напомнил молодежи о том, какие в годы Великой Отечественной войны были фронтовые бригады, как их встречали бойцы Красной армии, как музыканты помогали и поддерживали на передовой, нередко рискуя собственными жизнями.
С 2019 года музыкант сотрудничает с филармонией на Донбассе, выступает с ее оркестром. На первом концерте в Мариуполе он исполнил для бойцов Чакону Баха. С начала специальной военной операции Петр совершил 19 поездок на новые территории и дал более 110 концертов для военнослужащих и мирных жителей.
«Было интересно пообщаться с ребятами на важные, как мне кажется, темы и увидеть ответную реакцию, отклик в их глазах. Я знаю, что многие подмосковные ребята, также как и я, ездят на Донбасс, привозят помощь, поддерживают бойцов. И я рад видеть, сколько в нашей стране неравнодушных, смелых, искренних людей. А раз дело наше правое, значит, враг будет разбит, а Победа будет за нами!», — отметил Лундстрем.