Петр Ульянов: Несмотря на приближающийся Новый год, сегодня все мысли о Белгороде
Фото: [Соцсети Петра Ульянова]
Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов выразил слова соболезнования всем близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Враг подло — в очередной раз — бьет по мирным, по центру города», — отметил Ульянов.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в интернете активно обсуждают отмену новогодних праздников, чтобы навредить забрать новогоднюю сказку у детей, чтобы заставить их жить в страхе.
«Но ведь мы взрослые, мы можем и должны отразить эти провокации, не поддаваясь панике! Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Это будет одним из ответов на бесчеловечную атаку врага», — заявил подмосковный общественник.