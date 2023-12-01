Петра Порошенко не выпустили с Украины для поездки в Польшу и США

Бывший украинский лидер собирался выехать за рубеж для посещения Вашингтона и Варшавы. Он должен был сделать это как депутат Верховной Рады для встречи с американскими и польскими политиками. Его не пропустили через границу, несмотря на подготовленные для этого документы.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - указал он в своем микроблоге.

Порошенко добавил, что считает произошедший с ним случай диверсией. В Польше ему предстояло обсудить снятие блокады украинских перевозчиков, а в Соединенных Штатах – дальнейшее получение Украиной финансовой помощи.