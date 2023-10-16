Петров на премьере затмил свою молодую жену, брошенную в зале
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Как пишет портал «Дни.ру», актер вывел в свет свою супругу, однако, она всю премьеру просидела практически одна.
Напомним, что Александр Петров познакомился с девушкой Викторией на улице. Уже спустя два месяца пара решила заключить брак. Но это не единственное, что шокировало поклонников актера.
Недавно у молодоженов появился повод показаться вместе, однако совместным выходом это назвать трудно. Всю премьеру своего моноспектакля Петров давал интервью и шутил. А его жена сидела одна в зале. Даже на красной дорожке актер появился без супруги. Однако, уже к концу вечера он все же решил подойти к Виктории Петровой, чтобы выйти вместе с ней.
Поклонники наверняка думают о том, что пара испытывает проблемы в отношениях, даже несмотря на то, что актер представил на презентации стихи, некоторые из которых были посвящены избраннице.