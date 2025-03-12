Петровский Дом культуры в м.о. Шатура отремонтируют до конца 2025 года

В муниципальном округе Шатура до конца декабря 2025 года отремонтируют Петровский Дом культуры.

Работы проведут в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». На ремонт объекта выделено 20 млн руб. — по 10 млн руб. из бюджетов Московской области и муниципального округа Шатура.

План работ уже согласован. Сначала специалисты восстановят целостность оцинкованного покрытия по периметру кровли. Принятые меры предотвратят возможные утечки и увеличат срок эксплуатации кровельного материала. Кроме того, работа ливневых стоков, которые расположены по боковым стенам здания, будет восстановлена. Задача специалистов — защитить фасад от воздействия осадков и обеспечить отвод воды.

Внутри здания в зрительном зале, фойе, входной зоны и кружковых помещениях проведут косметический ремонт. Специалисты обновят стены, потолок, заменят напольное покрытие, электрику и внутренние двери. В хореографическом зале установят зеркала. В план работ также входит ремонт отопительной системы. На сцене зрительного зала появится сценический линолеум.

Специалисты не только создадут более комфортные условия для занятий, но и обеспечат необходимые меры безопасности. В рамках реализации проекта установят систему оповещения при аварийно-спасательных работах.

Кроме того, в зрительном зале обновят звуковое оборудование: акустические системы, радиосистемы и микрофоны. Дополнительно для нужд сельского Дома культуры приобретут световое оборудование, в том числе прожекторы, вращающие светодиодные головы и лазеры.