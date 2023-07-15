Певчая Киево-Печерской лавры напророчила скорбь радующимся аресту митрополита Павла
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Всех возрадовавшихся аресту наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя) очень скоро постигнет вселенская скорбь. Такое будущее им предрекла певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова.
Напомним, в пятницу, 14 июля, в Киеве Соломенский районный суд отправил митрополита Павла в СИЗО, изменив ему по делу об госизмене меру пресечения с домашнего на реальный арест. Также священнослужитель может внести залог в 33 млн гривен (около 900 тыс долларов).
«Они пусть там сейчас радуются, веселятся, но как Господь сказал: "Печальны будете, но печаль ваша в радость обратится", а те, к сожалению, кто радуются они потом будут скорбеть. Но я им этого не желаю, дай Бог им всем покаяния, дай Бог им счастья православного во Христе. Мы владыку любим и желаем ему спасения души прежде всего», - сказала Ершова, ее цитирует РИА Новости.
Ершова также пожелала наместнику Киево-Печерской лавры сил и крепости духа.