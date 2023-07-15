Певчая Киево-Печерской лавры напророчила скорбь радующимся аресту митрополита Павла

«Они пусть там сейчас радуются, веселятся, но как Господь сказал: "Печальны будете, но печаль ваша в радость обратится", а те, к сожалению, кто радуются они потом будут скорбеть. Но я им этого не желаю, дай Бог им всем покаяния, дай Бог им счастья православного во Христе. Мы владыку любим и желаем ему спасения души прежде всего», - сказала Ершова, ее цитирует РИА Новости.