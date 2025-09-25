Певец Ярослав Сумишевский удивил сахалинцев флешмобом на рынке

Музыкант Ярослав Сумишевский, родом из Сахалина, исполнил песню вместе с людьми, находившимися на рынке в главном городе региона. Неожиданный музыкальный момент произошел, когда артист посетил свой родной остров, где 18 сентября он выступил с крупным концертом.

В своем телеграм-канале Ярослав Сумишевский поделился деталями инцидента. Как рассказал исполнитель, он зашел на рынок, чтобы купить морепродукты, и там его узнал один из торговцев. Продавец попросил спеть небольшой отрывок для своей матери. И уже очень скоро все присутствующие на рынке подхватили песню «Сахалин».

Ярослав Сумишевский также выразил удивление, увидев огромного тунца на прилавке. Продавец объяснил, что в последнее время эти рыбы все чаще приплывают к острову. Рыбалку музыкант описывает как свое «особо любимое занятие» — сразу после завершения концерта он поехал с удочкой к водоему.

«На Сахалине рыбалка всегда особенная, и, конечно, находясь в Москве, я очень по ней скучаю) Поэтому всегда, когда прилетаю на родину, выделяю время для нее. В этот день сложилось все: хорошая погода, отличный улов. Сварили уху по нашему особому рецепту и даже искупались», — написал Ярослав Сумишевский.

