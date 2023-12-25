Певец SHAMAN согласился стать доверенным лицом Путина

Один из самых патриотичных исполнителей России подал заявку в Центральную избирательную комиссию.

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, собирается стать доверенным лицом российского президента. Слухи об этом ходили и ранее, и, вероятно, певец к ним прислушался. Он объявил в личном блоге о политических планах в 2024 году, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал Дронов в соцсети.

Также исполнитель показал на видео, как подписывает соответствующие документы на новую должность. В Кремле и ЦИК эту информацию пока не комментировали.

Примечательно, что Дронова называют самым патриотичным артистом РФ. Такие выводы сделали после опроса ВЦИОМ, где большинство вспомнило именно SHAMANa. Его концертами остаются довольны многие граждане и политики. Положительно о песнях артиста высказывалась и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.