Певец SHAMAN стал хедлайнером спецпроекта «Вслед за отцом»

Сайт aif.ru публикует подробности о проекте «Вслед за отцом», который запустили в Год семьи. Он обращен к молодежи, подчеркивает важность отцовства и роли мужчины в семье. Презентовали не меньше ста отцов разных национальностей и профессий, ответственных и любящих. Все эти истории по-своему трогательные: их разместили на мультимедийном сайте проекта. Там можно изучить фотографии героев и их близких, почитать об их жизни и увидеть, что такое настоящее отцовское счастье.

Звездные отцы также стали героями документального фильма «Вслед за отцом». Впервые его показали в стенах Финансового университета при Правительстве РФ в Москве. Далее его представили на презентации проекта в пресс-центре «АиФ», где собрались спикеры, студенты, звезды и многие другие.

Хедлайнером проекта стал Ярослав Дронов, который рассказал о своем отце, воспитании 10-летней Варвары и помощи детям. Не так давно он выпустил клип на песню «Отец» с юным Егором Бахаревым из Барнаула, отец которого погиб на СВО. История тронула артиста и публику.

«Что касается лично меня, то у меня подрастает дочь. К сожалению, из-за плотного гастрольного графика видимся мы редко, но каждая встреча для нас — праздник. Я всегда старался воспитывать Варвару на собственном примере. Я на сцене с 4 лет, и по наивности спрашиваю ее, кем она хочет стать в свои десять. А она пока не выбрала: немного занимается танцами, музыкой, вокалом, рисует. А я за нее переживаю», — признался Дронов.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала про соцопрос. По его данным, 71% респондентов росли с отцами. Они отметили, что папы давали стержень, настраивали на достижение целей, воспитывали дисциплину и ответственность. То есть, в стране сложился довольно мужественный и традиционный образ отца, за что им говорят проектом спасибо.

Во время презентации выступали многие. Можно выделить актера театра, кино и телевидения Александра Алешкина, директора по связям с общественностью АНО «Институт развития интернета» Валерию Паксялину и эксперта Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве Алексея Чегодаева. В ходе мероприятия Член президиума Всероссийской общественной организации Союза отцов напомнил, как появился День отца. Все поделились своим мнением о роли главы семейства в воспитании и рассказали про личный опыт.

Первый замгендиректора издательского дома «Аргументов и фактов» Марина Мишункина отметила, что чаще отцы остаются в тени матерей. Если их оттуда вытащить, то мужчины были бы больше замотивированы заводить семьи.

«Так может быть, поэтому современные отцы перестают порою чувствовать свою ответственность за семью, а некоторые молодые мужчины вообще не стремятся заводить детей? Что с такими мужчинами делать? Воспитывать, конечно! А лучшее воспитание — это яркие примеры для подражания, которые и дает им проект «Вслед за отцом», — заявила Мишункина.

Ранее сообщалось, что в подмосковных библиотеках проводятся мероприятия ко Дню отца.