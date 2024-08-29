Певица Аллегрова вышла на первое место по гонорарам за концерты в России

Ирина Аллегрова нечасто выступает на корпоративах, продолжая удерживать самый высокий в стране ценник на свои концерты. За выступление в тесном кругу она берет 16,5 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

За каждое выступление звезды на корпоративе желающие должны выложить 16,5 млн руб. Это вдвое выше, чем запрашивает востребованный Стас Михайлов. При этом Аллегрова крайне придирчиво относится к выбору площадок для выступлений и требует соблюдения целого ряда сопутствующих условий.

Одно из условий певицы — это запрет на фото- и видеосъемку ее выступлений. На концерт вход должен производиться строго по ранее заявленным спискам, на него не может иметь доступ никто из посторонних.

Ранее сообщалось, что украинские власти внесли Аллегрову в список врагов своего государства. Помимо нее в тот же список внесли сразу 118 известных граждан РФ.