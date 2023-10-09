Певица из Электростали стала обладателем Гран‑при на фестивале «Огни большого города»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Солистка Студии эстрадного вокального творчества «Интро» из Электростали Евгения Кожикина приняла участие в Международном фестивале-конкурсе «Огни большого города» и стала обладателем Гран-при. Об этом сообщили в соцсетях администрации городского округа.
В сообщении уточнили, что певица завоевала награду в номинации «Эстрадный вокал» с композицией «Ты не целуй».
«Поздравляем юную артистку и ее руководителя Людмилу Целовальникову с заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов!», - заключили в администрации.