Певица из Электростали стала обладателем Гран‑при на фестивале «Огни большого города»

Общество
пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]

Солистка Студии эстрадного вокального творчества «Интро» из Электростали Евгения Кожикина приняла участие в Международном фестивале-конкурсе «Огни большого города» и стала обладателем Гран-при. Об этом сообщили в соцсетях администрации городского округа.

В сообщении уточнили, что певица завоевала награду в номинации «Эстрадный вокал» с композицией «Ты не целуй».

«Поздравляем юную артистку и ее руководителя Людмилу Целовальникову с заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов!», - заключили в администрации.

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