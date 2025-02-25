Певица из Красногорска стала лауреатом конкурса в рамках проекта «Непокоренный Курск»

Участнице гуманитарных проектов ЛНР и певице Вере Струниной из Красногорска присудили специальную номинацию на Всероссийском конкурсе, где выбирали главную песню для постановки «Непокоренный Курск».

Непокоренный народ» — акция, включившая в себя концерт и подведение итогов важного конкурса, состоялась 21 февраля в Курске. На мероприятии выбрали главную песню для документально-театрального проекта «Народная история «Непокоренный Курск», основанного на реальных событиях. Он рассказывает о судьбах, освещает истории людей из приграничья, включая переселенцев, волонтеров, медиков и участников СВО.

Сердца слушателей и жюри тронуло исполнение многих участников. Запомнилось и проникновенное выступление красногорской певицы Веры Струниной, являющейся солисткой народного театра «Новый Город». Она исполнила авторскую песню Лилии Тумановой «Молитва за Курск». Зрители остались под большим впечатлением и даже вставали с мест, едва сдерживая слезы. Вере Струниной заслуженно присудили специальную номинацию «По зову сердца».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

По итогу конкурса победа осталась за гостьей из Нижегородской области Марией Чернигиной, исполнившей песню «Непокоренная Россия». Алексей Угрозин из Мытищ занял второе место с песней «Ни шагу назад». Тройку лидеров замкнул Руслан Устюжанцев, участник от округа Химки Московской области. Он выступал с композицией «Курский август».

Напомним, что в основу проекта «Народная история «Непокоренный Курск» лег исторический роман «Танки идут ромбом» Анатолия Ананьева. Задействовали также уникальные материалы из Военно-исторического музея о подвигах юных героев. В проекте участвуют артисты красногорского Народного коллектива театра, люди из курского приграничья, волонтеры, участники спецоперации, юные танцоры, артисты государственной филармонии Курска и многие другие.

Постановку планируют представить в канун Дня Победы в Курске и Красногорске, а также других городах-героях России и Белоруссии. Проект реализуют АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» при поддержке правительства Курской области.