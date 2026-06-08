Певица Лариса Долина заявила, что планирует осенью открыть джаз-клуб

По словам исполнительницы, ее команда уже несколько раз планировала запуск проекта, но каждый раз не успевала по срокам. Певица призналась, что название придумано давно: «Джаз Land». Она пояснила, что в последнем слове названия зашифровано ее имя — Лариса Александровна Долина.

Изначально открытие клуба было запланировано на сентябрь 2024 года, однако запуск пришлось отложить из-за судебных разбирательств. В августе 2024-го Долина продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего перевела вырученные средства мошенникам. Поняв, что ее обманули, певица через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и без денег.