Покинувшая Россию дочь Машкова пожаловалась на тяжелую жизнь за границей

Актриса Мария Машкова уехала в США окончательно, хотя ранее жила на два континента. Как оказалось, звезде не так-то легко живется. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Машкова отвернулась от России и соотечественников, особенно родственников с противоположными взглядами на политику. Изначально она разрывалась между РФ и США, но после 2022 года сделала окончательный выбор. Его поняли немногие, и актриса осталась практически одна со своим мнением.

Звезда фильма «Про любоff» только недавно поняла, насколько тяжело оставаться за границей совсем без поддержки.

«Даже покинув свою страну, пожертвовав карьерой, а главное, встречами с родными и близкими… и я, и многие из моего окружения продолжают испытывать страх», — поделилась актриса в своем блоге.

38-летняя Машкова пытается строить карьеру в США. Ее оппозиционную точку зрения поддержала только мать Елена Шевченко. Блондинка не сдается, и надеется, что найдет работу своей мечты за границей и получит местный паспорт.

Ранее сообщалось, что советский «Шерлок» предсказал бедность актерам-беглецам, покинувших РФ.