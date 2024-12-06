Певица Наталья Подольская призналась в обмане родных сыновей

Финалистка «Фабрики звезд - 5» Наталья Подольская рассказала, как она и ее супруг Владимир Пресняков обманывали детей, чтобы не ломать им режим сна на Новый год.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке с 2010 года. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в шоу-бизнесе. Супруги регулярно показывают в соцсетях, как проводят время вместе. Не делают исключений и в декабре, месяце, когда звезды не только активно работают, но и готовятся к новогодним праздникам.

Как рассказала Подольская, Новый год стараются праздновать всей семьей. Однако куранты встречают несколько раньше: все из-за сыновей Артемия и Ивана, которым стараются не ломать режим сна с помощью хитрости.

«Если мы не работаем, то отмечаем семьей. Так было у меня последние пару лет. Это сестры, мама, дети. Правда, мы их дурили. Мы включали бой курантов в YouTube, объявляли им, что Новый год, и в десять часов они отправлялись спать. Нам очень нравилось. Сейчас они подросли, так не получится», — рассказала Наталья в разговоре с «КП».

Однако этот Новый год пара проведет в концертах. Подольская и Пресняков берут с собой старшего сына, что случается впервые за годы карьеры и воспитания.

Ранее стало известно, что сын Владимира Преснякова может вернуться из США в Россию.