Певица Саша Круглова рассказала, как SHAMAN попал на сцену

Наверняка уже каждый знает, кто такой Ярослав Дронов. Но многие ли догадываются о том, что стоит за его успехом, популярностью и востребованностью? Все карты раскрыло издание «Утро.ру» , ссылаясь на слова другой звезды из музыкальной сферы.

Саша Круглова лично знает SHAMAN’а. Также она прекрасно представляет, каким образом Дронов оказался на сцене и почему обрел огромную армию фанатов. По словам исполнительницы, «изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект». Над хитроумной схемой работали лучшие специалисты: от аналитиков до стратегов.

Благодаря фокус-группам стало понятно, что «сейчас на сцене не хватает артистов с патриотическими песнями». На фоне сложной политической ситуации запуск проекта оказался как нельзя кстати. В этой связи вложенные серьезные ресурсы в SHAMAN’а позволили бы сплотить народ, как отмечает Круглова. Сейчас Дронов окупил все расходы и «приносит стабильно большую прибыль».

Напомним, ранее поклонники певца узнали возможную причину отсутствия у SHAMANа военного билета.