Поклонники узнали возможную причину отсутствия у SHAMANа военного билета

Как известно, 31-летний певец Ярослав Дронов чаще всего выступает исключительно с патриотическими композициями, поднимающими боевой дух. Наверняка немало людей слышали его треки «Встанем» и «Я русский». Однако, многие ли задумывались, служил ли сам SHAMAN в армии? Пользователи сети решили приоткрыть завесу тайны.

Как пишет издание «Утро.ру», публика пришла к отрицательному ответу на этот вопрос. Как выяснилось, до 21 года певец делал первые шаги в музыке в родном Новомосковске. После он переехал в Москву и начал учиться Гнесинке, что подарило ему отсрочку от призыва в армию. В итоге, ни от SHAMANа, ни от его представителей больше никакой информации касательно службы не поступало.

Так или иначе, на фан-аккаунте артиста появилась информация о том, что у Дронова проблемы со здоровьем, а именно – плоскостопие. Убедиться в этом можно после просмотра видео «Танец на стеклах».

Напомним, ранее SHAMAN признался, почему всегда выбирает себе женщин постарше.