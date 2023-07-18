Певица Варвара получила в подарок от миллионера квартиру в Эмиратах

По словам Варвары, она некоторое время жила в Арабских Эмиратах. Однако ей там не очень понравилось из-за того, что все казалось искусственным и ненастоящим. Она не считает ОАЭ своей страной еще и потому, что климат был слишком жарким.

Однако есть и хорошее в этой истории. Тогда она познакомилась с миллионером, который подарил Варваре трехкомнатную квартиру. Этот удачный роман позволил иметь певице пассивный заработок в виде сдачи жилья. Также звезда уточнила, что она – далеко не бедный человек. Хотя ездить на дорогих машинах все же позволить себе не может.