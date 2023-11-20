Певице Шакире удалось избежать тюремного наказания в Испании

Колумбийская певица Шакира смогла избежать тюремного заключения в Испании, заключив с местными налоговыми органами соглашение. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

Шакиру обвиняли в неуплате подоходного налога на сумму 14,5 млн евро в период с 2012 по 2014 годы. За это исполнительнице грозил тюремный срок и многомиллионный штраф (по информации источника, 23 млн евро).

По версии следствия, Шакира нелегально выводила средства на собственные счета в офшорах. Они подлежали налогообложению в испанском государстве. Как заявляла местная прокуратура, певица проживала на территории страны больше установленного законом срока (более 6 месяцев). Сама Шакира утверждала, что обвинения в ее адрес ложные.

Уточняется, что сторона обвинения настаивала на сроке в виде восьми лет заключения в тюрьме. По информации газеты, заседание по делу 46-летней певицы длилось две минуты. Решение суда было окончательным.

Как отмечает источник, Шакира согласилась к приговору, предполагающему три года тюремного заключения и штрафу в размере 7 млн евро. Впоследствии штраф был увеличен за счет отмены тюремного заключения.

Полное имя певицы – Шакира Изабель Мебарак Риполь. Она известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х на испаноязычном и на англоязычном музыкальных рынках. Ее песня Waka Waka стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу-2010, который проходил в Южно-Африканской Республике (ЮАР).