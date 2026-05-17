Пхукет за 16,4 тысячи с багажом: из Казани вылетает чартер завтра вечером

В системах онлайн-бронирования обнаружили бюджетный вариант перелета из Казани на Пхукет. Чартерный рейс AZUR air отправляется уже завтра вечером, 18 мая, а обратный вылет с острова запланирован на 30 мая. В тариф за 16,4 тысячи рублей включен багаж. Цены актуальны по состоянию на 12:30 17 мая, передает « ТурДом⁠ »

При этом, несмотря на пометку «остался 1 билет по этой цене», мест значительно больше. При запросе шести кресел поисковики выдают общую сумму 98,7 тысячи рублей, что в пересчете на каждого пассажира дает ту же стоимость.

Низкая цена объясняется тем, что незадолго до вылета туроператоры выбросили в свободную продажу остатки мест на чартере, которые не успели реализовать в составе турпакетов. Альтернативные варианты на те же даты обходятся как минимум в шесть раз дороже и требуют длительных стыковок — например, перелет «Аэрофлотом» с пересадками в Москве стоит 99,5 тысячи рублей с багажом.

Таиланд остается востребованным направлением у российских туристов: в летнем рейтинге популярности Службы «БАНКО», составленном по итогам опроса более 500 московских и подмосковных турагентств, страна заняла седьмое место с 6,4 процента голосов.