Пианист из подмосковной Каширы Эльдар Шахбузов стал лауреатом областного конкурса

Ученик Детской школы искусств городского округа Кашира Эльдар Шахбузов стал лауреатом II степени на конкурсе учащихся детских музыкальных школ (ДМШ) и школ искусств (ДШИ) юго-восточной зоны Московской области.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 17 марта. В большом зале 1-го Московского областного музыкального колледжа собрались специалисты по фортепиано. Эльдар Шахбузов стал лауреатом в старшей возрастной группе среди лучших молодых пианистов Подмосковья. Важно отметить, что первое место в данной категории не было присвоено ни одному из участников мероприятия.

Администрация городского округа Кашира поздравляет Эльдара Шахбузова с почетной победой и желает в дальнейшем принимать участие в различных конкурсах, всегда одерживая победу в них.

Отметим, что юный каширянин проходит обучение у Нелли Викторовны Павловой. Члены жюри отметили профессионализм каждого участника конкурса, который проходит ежегодно. Очередной сезон в Подмосковье открыл новые звездочки и позволил продемонстрировать свои таланты опытным пианистам. Без руководства наставников добиться столь высоких результатов было бы невозможно.