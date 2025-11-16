Пик метеорного потока Леониды смогут наблюдать жители всей Земли

Жители всей Земли станут свидетелями астрономического явления — пика метеорного потока Леониды, который ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, в этот час на небе можно будет увидеть до 15 «падающих звезд» в час, причем поток будет одинаково хорошо виден как в Северном, так и в Южном полушарии.

Явление порождено кометой Темпеля-Туттля, частицы пыли которой, попадая в земную атмосферу, сгорают, создавая яркие вспышки. Радиант потока, то есть область, откуда будто бы вылетают метеоры, находится в созвездии Льва.

Специалисты рекомендуют для наилучших наблюдений выбрать место вдали от городской засветки и с чистым горизонтом. Активность Леонид продлится до 30 ноября.

