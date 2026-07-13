Европейская часть РФ не пострадает, а Дальний Восток — под ударом: как Эль-Ниньо разделил страну на климатические зоны

Академик РАН, профессор МЭИ и главный научный сотрудник Владимир Клименко в беседе с REGIONS развеял опасения россиян относительно грядущего природного феномена. По его убеждению, повышенное внимание к теме Эль-Ниньо в 2026 году не имеет под собой серьезных оснований. Цикличность этого явления хорошо изучена: оно возникает с периодичностью от трех до семи лет, а затем неизбежно угасает, напомнил эксперт.

«В этом году какой-то необыкновенный ажиотаж по поводу регулярного события в мировом климате», — отметил Клименко.

Чтобы оценить масштаб явления, специалисты следят за аномалией температуры в экваториальной части Тихого океана. Согласно расчетам Клименко, речь может идти о превышении нормы на 2,7–2,8 градуса — подобные значения способны вывести этот эпизод в число рекордных за последние сто лет. Кульминация, как полагает ученый, придется на декабрь.

«В ноябре или в декабре будет достигнуто максимальное значение вот этого индекса», — рассказал академик.

Жителям европейской территории России, по заверению академика, тревожиться не о чем. Основной удар стихии примут на себя государства Северной и Южной Америки, Австралия, Индия и Восточная Африка — там последствия будут ощущаться гораздо острее.

В европейской части страны, и то лишь в летние месяцы, возможен даже некоторый сдерживающий эффект: как ни парадоксально, но мощный прогрев океана может не спровоцировать зной, а, напротив, не допустить его развития. Умеренный температурный режим в этот период гипотетически может быть косвенным следствием Эль-Ниньо. Однако для осени, зимы и весны, акцентировал академик, каких-либо устойчивых корреляций между этим феноменом и погодой в регионе не выявлено.

«Для России, по крайней мере, для европейской части России, он практически ничего не несет», — подчеркнул Клименко.

Совершенно иной прогноз для территорий, расположенных на дальневосточных рубежах страны. Там, предупреждает Клименко, влияние океанических процессов может оказаться весьма заметным. В группе риска — Камчатка, Чукотка, побережье Охотского моря, Приморье и Хабаровский край. Эти регионы интегрированы в тихоокеанскую климатическую систему, что делает их уязвимее перед подобными колебаниями.

«Единственный сезон в Европе, который более-менее как-то зависит от Эль-Ниньо, это лето. Когда сильно греется Тихий океан, лето в России прохладное», — пояснил ученый.

Продолжительность нынешнего эпизода ограничена. Уже в 2027 году, по прогнозам эксперта, на смену придет противоположная, холодная фаза — Ла-Нинья. Ее воздействие может растянуться на срок от 10 до 25 месяцев.

Ранее сообщалось, что океанологи обнаружили 73 неизвестных вулкана на дне океана.