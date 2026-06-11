Пикантный контент в консервативной стране: почему 27 турецким моделям OnlyFans грозит 10 лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала приговорить 27 местных «звезд» платформы OnlyFans к тюремным срокам. Как сообщает газета Hürriyet , максимальное наказание, которое грозит фигурантам дела, — до десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам обвинения, 27 моделям инкриминируют содействие распространению порнографических материалов и отмывание доходов, полученных преступным путем. Еще пять активных участниц платформы, которые в настоящий момент находятся за пределами Турции, объявлены в розыск.

Турецкие силовики провели операцию по задержанию «звезд» OnlyFans еще в феврале 2026 года. Тогда у фигурантов конфисковали средства на общую сумму около 300 миллионов турецких лир (почти 6,9 миллиона долларов). Следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что подозреваемые продолжали пользоваться запрещенным ресурсом и активно рекламировали свои страницы через социальные сети, доступные в Турции.

Доступ к OnlyFans на территории Турции запрещен с июня 2023 года по решению суда — платформу признали несовместимой с общественной моралью и семейными ценностями. Однако, как установило следствие, контент-мейкеры использовали VPN-сервисы для обхода блокировки.

Часть подозреваемых признала, что публиковала контент на платформе и получала доход, однако заявила, что исправно платила налоги с этих средств. Другие фигуранты полностью отрицают использование запрещенного ресурса.

Согласно финансовым отчетам турецкого ведомства МАСАК, среди фигурантов дела числится одна из самых популярных в стране создательниц контента — Джансу Баде Таш. Через ее банковские счета прошло свыше 45 миллионов лир (около 22 миллионов лир на поступлениях и 23 миллиона — на исходящих транзакциях). Заработанные средства обналичивались через платежные системы и криптовалютные площадки, а затем вкладывались в недвижимость, автомобили и золото.