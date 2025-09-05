Пилот легкомоторного самолета погиб при крушении в Подмосковье

В Подмосковье упал легкомоторной самолет. Пилот частного воздушного судна погиб. Об этом сообщают экстренные службы и РИА Новости . Крушение, предварительно, произошло днем в пятницу, 5 сентября.

Легкомоторный самолет в Подмосковье потерпел крушение. Инцидент произошел недалеко от города Луховицы: возле аэродрома в деревне Ильясово Луховицкого городского округа. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. По ее результатам, если будут выявлены нарушения, будут приняты необходимые меры.

На место крушения выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и экстренные службы. Причина чрезвычайного происшествия на данный момент устанавливается. Пилот, по предварительной информации, погиб.

Ранее вылетевший из Иркутска во Вьетнам самолет пришлось вернуть из-за столкновения с птицей.