Президент Азербайджана Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета в Актау

В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура по всем тем, кто погиб во время крушения пассажирского авиалайнера под Актау. Такое решение принял глава государства Ильхам Алиев, об этом сообщил телеграм-канал издания «Коммерсантъ».

Президент Азербайджан Алиев подписал указ, по которому 26 декабря в республике объявляется траурным днем по жертвам авиакатастрофы в районе Актау. Там разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный.

В то же время глава МЧС Азербайджана прилетел в Актау.

«В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров", — сообщили его коллеги из Казахстана.

Уполномоченные по правам человека России и Казахстана находятся на связи между собой, они обсуждают текущую ситуацию и готовы в любой момент включиться в работу. Российский омбудсмен Москалькова уже выразила свои соболезнования всем родным и близким погибших людей.

Ранее сообщалось о соболезнованиях, которые выразил российский лидер Владимир Путин. Он также заявил, что в Казахстан вылетел самолет МЧС России с группой специалистов и необходимым медицинским оборудованием. Представители РФ окажут всю необходимую с их стороны помощь.