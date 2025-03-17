Пилоты пассажирского самолета заметили НЛО над Москвой
Aviaincident: пилоты Belavia доложили об НЛО в небе над Москвой
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В воздушном пространстве близ Москвы заметили неопознанный летающий объект, сообщили пилоты белорусской авиакомпании Belavia.
Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Aviaincident, пилоты пассажирского судна заметили в небе красный летающий шар. Это произошло, когда самолет был в 66 километрах к югу от Москвы.
Экипаж Belavia доложил о необычном объекте органам противовоздушной обороны. Сам самолет с пассажирами успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Никаких инцидентов, связанных с НЛО, не произошло.
Ранее сообщалось, что механики в Шереметьево 1,5 часа пытались привести в действие двигатели самолета.