«Пилоты ушли, а мы остались»: россияне девять часов не могли выйти из самолета в Шереметьево

Российские туристы, прилетевшие из Египта, столкнулись с нештатной ситуацией в московском аэропорту Шереметьево — их не выпускали из самолета на протяжении девяти часов. Об этом они рассказали порталу TourDom .

По данным источника, лайнер египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Санкт-Петербург, совершил посадку в столичной воздушной гавани 23 марта в 02:42. Однако пассажиры не смогли покинуть борт. Один из туристов пожаловался, что общее время нахождения в самолете составило 15 часов — из них шесть часов занял перелет, а девять — ожидание, когда их выпустят. При этом, по словам пассажиров, никакой информации о причинах задержки им не предоставляли.

Утром людям выдали бутылку воды, коробочку сока и булку с колбасой. В аэропорту заявили, что готовы принять пассажиров, но ожидают решения авиакомпании. Позже представители воздушной гавани сообщили, что ищут для туристов гостиницу. Однако, по словам пассажиров, с тех пор никакой информации не поступало.

Ситуация обострилась, когда в 10:40 пилоты покинули борт, забрав свои чемоданы. Некоторое время в самолете оставались только бортпроводники, что вызвало беспокойство среди пассажиров. Позже на борт прибыл резервный экипаж, загорелось табло «Пристегните ремни», но туристам по-прежнему не объяснили, что происходит. Пассажиры выразили надежду, что самолет готовят к вылету.