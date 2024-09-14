Пир во время чумы: РЕН показал на видео люкс-свадьбу дочери замглавы Росреестра Москвы

Телеканал РЕН выложил в своем аккаунте в соцсетях кадры со свадьбы, предположительно, дочери заместителя руководителя московского управления Росреестра Сергея Исмунца Элины с племянником бывшего мэра Владикавказа Юрия. Шикарное торжество проходило на турбазе в Северной Осетии, закрытой, как уверяют местные жители, за неделю до мероприятия, чтобы подготовить соответствующий декор.

По словам источника телеканала, торжество обошлось более чем в 400 млн рублей, и свадьбу вроде как полностью оплатила сторона невесты. В свою очередь, как рассказал на условиях анонимности представитель ресторана, речь шла на самом деле о сотнях миллионов рублей.

«Флористы, работающие на свадьбе, трудились в течение четырех дней. На видео со свадьбы можно было заметить таких выступавших артистов, как Баста, Сосо Павлиашвили и других», — приводится в публикации телеканала.

В качестве ведущего свадебной церемонии выступил исполнитель Николай Басков.

Также сообщается, что весь работавший на свадьбе персонал под страхом штрафа в 1 млн рублей заставили подписать документы о неразглашении.

Ранее сообщалось, что Лепс, Билан и Агутин выступили на свадьбе олигарха Малофеева и омбудсмена Львовой-Беловой.