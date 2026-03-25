Пиретрум, бегонии и анютины глазки: в Дубне высадят более миллиона цветов в 2026 году

В городских теплицах Дубны полным ходом идет подготовка к новому сезону озеленения. В 2026 году здесь вырастят более миллиона цветов, которые совсем скоро украсят улицы и скверы города.

Сейчас специалисты проходят один из самых ответственных этапов — пикировку. Каждый росток пересаживают в отдельную ячейку, подкармливают и бережно выращивают. Этот процесс требует точности и внимания, поэтому его называют ювелирной работой.

В этом году город украсят традиционные для Дубны растения: тагетисы (бархатцы), агератумы и бегонии. К ним добавятся и менее привычные, например, пиретрум. Уже готовы к высадке анютины глазки — именно они первыми появятся на клумбах. Следом зацветут тюльпаны, высаженные еще осенью.

"В юбилейный год готовим много подарков для города, чтобы сделать Дубну еще более яркой и уютной!", - сказал глава Дубны Максим Тихомиров.