Пирсы, качели и живописные виды: в Луховицах открыли новую прогулочную зону

В городе Луховицы у сквера «Аллея Славы» открылась новая локация для прогулок. Рабочие за полтора месяца превратили серую и болотистую местность в живописную и комфортную зону для отдыха.

На местности у сквера в Луховицах сделали аллею «Бессмертного полка», привели в порядок прибрежную территорию, сделав ее удобной для передвижения и отдыха. Вдоль реки Черная оборудовали освещение, пешеходные дорожки и установили пирсы для рыбаков. Прогулочную зону оформили цветами и зеленым газоном, а также поставили две качели с видом на реку, которые могут стать интересным местом для фотосессий.

На открытие прогулочной зоны пришли жители с детьми, глава округа Сергей Тимохин и представители губернаторского проекта «Активное долголетие», которые не первый год устраивают тренировки у реки. Долголеты и инструктор по скандинавской ходьбе Луховицкого комплексного центра соцобслуживания и реабилитации Марина Жирнова высоко оценили преображение прогулочной зоны, отметив, что теперь заниматься на свежем воздухе будет гораздо комфортнее.

«Спасибо губернатору и администрации округа. Хотим, чтобы тут все улучшалось. Одно дело – построить, а другое – содержать, поэтому важно, чтобы в весеннюю и осеннюю распутицу, а еще зимой здесь сохранялся порядок. Здорово, красиво. Наши дети с Москвы, когда приезжали и увидели, как преобразилась Аллея Славы, сказали, что теперь нам даже завидуют», – добавил представитель «Активного долголетия» Александр Евлан.

Сергей Тимохин поблагодарил пришедших на открытие и строителей за работу, а маленьким посетителям открытия прогулочной зоны раздал мороженое с пожеланием хорошего лета.

Отметим, что прогулочная зона в Луховицах благоустроена по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия», входящей в государственную программу Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды». Преображение прогулочной части у сквера «Аллея Славы» вошло во второй этап благоустройства мемориального комплекса. В 2023 году в ходе первого этапа благоустройства сделали новые пешеходные дорожки и площадь для мероприятий, поставили экспозицию военной техники и уличное освещение. Также подрядчик установил новый памятник с Вечным огнем в честь павших во времена ВОВ луховичан и скульптуру, в честь земляков-ликвидаторов техногенных аварий, включая и ЧАЭС.