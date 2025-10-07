Украинские спецслужбы начали преследовать людей за использование заглавной буквы в написании слова «Россия». Основанием для уголовного обвинения может стать даже это, как заявил в беседе с РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, сотрудники СБУ в Николаеве организуют провокации в интернете. Они вступают в переписку с пользователями, побуждая их высказывать недовольство украинскими властями, а затем используют эти диалоги для возбуждения уголовных дел.

По словам чиновника, доказательства такой деятельности были получены после того, как был взломан компьютер сотрудника николаевского управления СБУ. А основанием для обвинения может служить даже грамматическое оформление названия страны Россия, а именно — ее написание с большой буквы.

Барбашов также добавил, что подобные методы используются украинскими спецслужбами для искусственного улучшения отчетных показателей.

Ранее мужчину наказали за сбор информации для ВСУ.