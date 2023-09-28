Писатель Ян Таксюр получил российский паспорт в Видном

В видновском Историко-культурном центре паспорт гражданина РФ получил писатель, публицист и общественный деятель Ян Таксюр. Новостью поделились в социальных сетях администрации Ленинского городского округа.

Ранее литератор жил на Украине и активно выступал против действующей власти страны. Также Таксюр поддерживал каноническую Украинскую Православную Церковь. За свои взгляды писатель провел в тюрьме почти полгода.

Ян Таксюр был освобожден в рамках обмена военнопленными по личному ходатайству Патриарха Кирилла. Тогда же писатель попросил о предоставлении гражданства России.

Документ ему вручили в торжественной обстановке. Писатель получил паспорт из рук первого главы администрации муниципалитета Альберта Гравина и представителя Московской Патриархии Павла Лебедева. Теперь Ян Таксюр гражданин России и житель Московской области.