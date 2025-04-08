Писатели из Красногорска отмечены на престижных литературных конкурсах

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Авторы из Красногорска успешно выступили на литературных конкурсах, посвященных памяти известных русских писателей Роберта Рождественского и Михаила Пришвина. Торжественная церемония награждения, состоявшаяся 5 апреля во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском, стала частью III съезда Союза писателей Московской области.

Среди отмеченных дипломантов – представители городского округа Красногорск, чьи работы были высоко оценены экспертами. Елена Асатурова, автор сборника стихов «Перелетная птица», получила диплом победителя Московской областной литературной премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо». Также, Александр Дергачев, житель Красногорского округа и автор сборника «Очень короткая проза», стал дипломантом Московской областной премии имени М.М. Пришвина в номинации «Художественные произведения».

Награды и благодарственные письма победителям и дипломантам, а также руководителям литературных сообществ вручили Елена Замышляйченко, директор Московской губернской универсальной библиотеки, и Сергей Антипов, председатель правления Московской областной организации Союза писателей России.