Письмо своему герою: жители Клина объединились, чтобы поддержать участников СВО

В Клину продолжается акция «Письмо своему герою», в рамках которой жители пишут слова поддержки участникам СВО. Письма и детские рисунки занимают особое место в каждом гуманитарном конвое, который регулярно отправляется в зону проведения операции.

Клинчане выражают бойцам благодарность, желают здоровья и скорейшего возвращения домой. Участники акции признаются: простые теплые слова помогают передать ощущение поддержки и напомнить военнослужащим, что о них помнят.

Все письма соберут в единую посылку и отправят с ближайшим конвоем в начале декабря. Принести свое обращение можно до 21 ноября в общественную приемную администрации округа на ул. Карла Маркса, 70/1.