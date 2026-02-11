Письмо Татьяны втроем: необычное прочтение «Онегина» представили старшеклассники подмосковного Пушкино

Во вторник, 10 февраля, в день памяти великого поэта, Образовательный комплекс №1 города Пушкино встретил скорбную дату не торжественной линейкой, а живым прикосновением к бессмертному тексту.

Одиннадцатиклассники представили зрителям сценическую версию романа «Евгений Онегин», вместившую ключевые сцены нетленного произведения. На импровизированной сцене ожили хрестоматийные строки: исповедальное письмо Татьяны — и здесь режиссер предложил смелое решение, доверив образ героини сразу трем ученицам; холодная отповедь Онегина; сновидения, бал, роковой выстрел и финальная встреча в северной столице.

Юные актеры играли с той степенью искренности, которая рождается только из глубокого личного прочтения классики. Костюмы бережно воспроизводили дворянский быт пушкинской эпохи, а музыка стала полноправным участником действия, усиливая эмоциональное звучание каждой сцены.

Такие опыты выходят далеко за пределы внеклассной работы. Проживая судьбы героев на сцене, старшеклассники не механически заучивают хрестоматийные строфы — они присваивают их, вплетают в собственную культурную ткань. Это тот редкий случай, когда школьная программа перестает быть обязанностью и оборачивается искусством.