Питер Тиль предрек «цифровой Армагеддон» и назвал современных «кандидатов в Антихристы»

Миллиардер и один из самых влиятельных инвесторов Кремниевой долины Питер Тиль в рамках серии выступлений в Сан-Франциско обрисовал мрачную картину грядущего. Он считает, что человечество стремительно движется к концу света, а силы, ускоряющие этот процесс, уже активны.

Тиль заявил, что Антихрист, фигура, олицетворяющая абсолютное зло, уже присутствует в нашем мире. Инвестор видит его предвестников в деятельности таких структур, как ООН и Международный уголовный суд, а также в радикальном экологическом движении. Он утверждает, что их попытки ограничить технологический прогресс под предлогом спасения планеты — это прямой путь к глобальной катастрофе.

Власть будущего тирана, по версии миллиардера, будет построена на манипуляции массовыми страхами перед экзистенциальными угрозами: изменением климата, восстанием машин и ядерным конфликтом. Испуганное человечество, стремясь избежать хаоса, добровольно примет единый мировой порядок, который задушит инновации и приведет к цивилизационному коллапсу. Тиль уверен, что этот сценарий уже приводится в действие.

Среди тех, кто, по его мнению, может оказаться на роль «Антихриста», фигурируют неожиданные кандидатуры: юная экоактивистка Грета Тунберг, известный критик ИИ Элиезер Юдковский и даже его коллега, ярый противника ускорения развития искусственного интеллекта Марк Андриссен. Таким образом, «врагом прогресса» в его глазах может стать как неолуддит, так и тот, кто несет ответственность за безоглядную технологическую гонку.

Стоит отметить, что состояние Питера Тиля оценивается в $20,8 млрд. Он по-прежнему является одной из самых противоречивых и влиятельных фигур в мире высоких технологий.

