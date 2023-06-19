Питерские горожане жалуются на возгорание залежей тополиного пуха из-за людской неосторожности

Центр Санкт-Петербурга, словно снегом, окутан тополиным пухом. Это опасно не только для аллергиков, но и для остальных жителей города. Новостью поделилось издание «ПолитЭксперт»

Сообщается, что в городе возникло ЧП. Об этом стало известно благодаря жалобе в онлайн-картах. Там говорилось о том, что тополиный пух загорелся из-за тлеющей сигареты, выброшенной в окно. Возгорание произошло у здания автовокзала, недалеко от набережной Обводного канала.

Как известно, ранее также были подобные случаи. Так, за сутки пожарные 9 раз выезжали на вызовы, связанные с тополиным пухом и неосторожностью людей. Один раз пламя даже затронуло рядом стоящий автомобиль. Это не радует не только владельца машины, но и остальных горожан Северной столицы, которые вынуждены бороться с природой собственноручно.