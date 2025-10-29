Питерской певице Наоко сделали предложение прямо в автозаке

В Санкт-Петербурге гитарист группы Stoptime Александр Орлов сделал предложение руки и сердца певице Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) прямо в автозаке после их совместного ареста. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Кровавая барыня» сообщила «Лента.ру».

Причиной ареста стало исполнение песни рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев), которую ранее запретил к распространению один из судов Санкт-Петербурга.

Молодых людей судят по административной статье об организации «массового одновременного пребывания» граждан на уличном концерте.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал уличную певицу из Петербурга Наоко на 30 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.