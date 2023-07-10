Питерскую коммуналку во время пожара через окна покинули 10 человек

Как пишет «Газета.ру» , работники МЧС сработали оперативно. Они спасли десять жильцов дома, расположенного прямо в центре Санкт-Петербурга. Все они были эвакуированы через окна с помощью пожарной лестницы.

Возгорание произошло днем 10 июля в семиэтажном доме, который находится в Греческом переулке. Имеющиеся данные говорят о том, что сообщение о начавшемся пожаре поступило дежурным в 14:34.

В скором времени пожарные оказались на месте, где начали экстренно эвакуировать жителей дома. Десять из них, что находились в девятикомнатной квартире, пришлось спасать с помощью пожарных лестниц, подставленных к оконным проемам.

Сообщается, что из-за вспыхнувшего пожара полностью сгорела комната, площадь которой составляла 15 кв. метров.