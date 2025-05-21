Питьевой фонтан установили в парке им. Гагарина в Шатуре

В парке имени Юрия Гагарина, одном из самых любимых мест отдыха шатурских семей, появился современный питьевой фонтан. Об этом сообщили представители дирекции парков муниципального округа Шатура.

Новый фонтан — результат совместной работы Мособлпарка и Министерства культуры и туризма Московской области. Программа установки питьевых фонтанчиков охватывает весь регион и направлена на повышение комфорта и экологической ответственности жителей.

«Я часто гуляю с детьми и провожу много времени в нашем парке, особенно в летнюю жару. Вместо сладкой газировки приятнее и полезнее утолять жажду чистой водой. Здорово, что теперь такая возможность есть и в Шатуре», — поделилась впечатлениями одна из посетительниц парка.

Вода, подаваемая через новый питьевой фонтанчик, проходит тщательную трехступенчатую систему фильтрации, которая гарантирует ее чистоту и безопасность. Она эффективно удаляет хлор, ржавчину, органические примеси и тяжелые металлы. Установка таких фонтанчиков в шатурском парке не только обеспечивает доступ к качественной питьевой воде, но и способствует решению экологических проблем, сокращая потребление пластиковых бутылок, что особенно важно для сохранения природной красоты округа. Развитие подобной инфраструктуры — приоритетная задача для администрации округа Шатура.