Питомец из тропиков: в Подмосковье продают необычного зверька-долгожителя

В подмосковном Долгопрудном зоомагазин выставил на продажу редких реснитчатых бананоедов — декоративных ящериц, стремительно набирающих популярность у любителей экзотики. Об этом сообщает издание REGIONS.

Стоимость одного геккона составляет 4,5 тысячи рублей, однако, как признался сотрудник магазина Игорь, спрос на них неравномерный.

Эти рептилии длиной 12–18 см идеально подходят для начинающих террариумистов благодаря миролюбивому характеру, отсутствию аллергенности и простому уходу. Их рацион состоит из фруктовых пюре и сверчков, что делает содержание доступным. Особенность вида — характерные «реснички» над глазами и ночной образ жизни. При правильном содержании в вертикальном террариуме с корягами, растениями и поддержанием влажности 60–75% бананоеды живут до 20 лет.

Однако при неправильном обращении ящерица может отбросить хвост, который больше не восстановится. Поэтому специалисты советуют при покупке обращать внимание на состояние животного — кожа должна быть чистой, глаза блестящими, а движения активными. Несмотря на название, бананы следует давать ограниченно, а частоту кормления регулировать по возрасту: молодых особей кормят ежедневно, взрослых — 2–3 раза в неделю. Для поддержания здоровья питомца террариум необходимо опрыскивать несколько раз в день, создавая комфортный микроклимат.

Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили гриб, который залился «слезами».