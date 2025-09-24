В Лосином острове объяснили феномен «плачущих» грибов в Подмосковье

В национальном парке «Лосиный остров» грибники стали свидетелями удивительного природного явления — обычный трутовик окаймленный покрылся крупными прозрачными каплями, словно плача. Издание REGIONS выяснило , чем объясняется такое природное явление.

По словам очевидцев, стояла солнечная погода, но гриб среди этого тепла оказался настоящим источником влаги. На его шляпке нашли крупные капли, сравнив это со слезами.

Специалисты заповедника дали научное объяснение этому феномену. Процесс называется гуттацией — выделением избыточной жидкости через специальные поры-гидатоды по краям плодового тела.

«Так реагирует организм гриба на сезонные изменения водного баланса. Иначе говоря, гриб адаптируется к новым условиям среды», — рассказали REGIONS в «Лосином острове».

Для наблюдательных любителей природы такое явление служит практическим индикатором — «плач» гриба свидетельствует о перенасыщении почвы влагой, что может предшествовать изменению погодных условий. Хотя трутовик окаймленный относится к условно-съедобным грибам, его горьковатый вкус и жесткая текстура делают его малопривлекательным для сбора.

