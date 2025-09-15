Питон вместо курицы? В Индии ужин двух мужчин закончился обыском и уголовным делом

В индийском штате Керала правоохранительные органы задержали двух местных жителей по обвинению в убийстве и употреблении в пищу питона. Как сообщает The Times of India, инцидент произошел вблизи одной из деревень региона.

Злоумышленникам 40 и 37 лет. По информации представителей лесного департамента, мужчины выследили рептилию на территории каучуковой плантации, где и расправились с ней. После поимки добычу доставили домой, где было приготовлено традиционное карри.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ведомства был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты останки животного и уже готовое блюдо из змеи. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с дикой природой, что является нарушением индийского природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось о том, что в Индии питон проглотил собаку и застрял на заборе.