Пицца своими руками: как дети участников СВО провели необычный день в Котельниках

В торговом центре «Аутлет Белая Дача» в Котельниках 16 февраля состоялся кулинарный мастер‑класс по приготовлению пиццы для детей участников СВО.

В ходе занятия ребятам рассказали об истории популярного итальянского блюда и показали, как работать с тестом и подбирать ингредиенты для начинки. Юные кулинары самостоятельно раскатали основы и наполнили их выбранными продуктами.

На мероприятии присутствовали глава городского округа Котельники Михаил Соболев и представитель Ассоциации ветеранов СВО Виталий — они помогали детям и давали полезные советы на каждом этапе готовки.

Пока пиццы запекались, участники пообщались с гостями за чашкой чая в неформальной обстановке. Завершилась встреча дегустацией: каждый ребенок попробовал созданное им блюдо. По словам Соболева, поддержка семей военнослужащих-участников СВО — безусловный приоритет, а главная цель подобных мероприятий — подарить детям радость и заботу.