Пивная столица найдена: один регион России обошел всех в 2025

Эксперты FinExpertiza подвели итоги потребления спиртного в стране: общий уровень снижается, но структура продаж претерпела серьезные изменения, а регионы-лидеры удивили своими показателями. Об этом пишет Life.ru.

Аналитическое агентство FinExpertiza представило данные о потреблении алкоголя в России по итогам 2025 года. Исследование показало, что соотечественники продолжают менять свои предпочтения, а общий объем выпитого снижается, однако динамика в разных категориях и регионах оказалась неоднородной.

Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте пива. Средний показатель сократился на 15,5%, составив 61,5 литра на взрослого человека. Эксперты связывают это не столько с тягой к трезвости, сколько с экономическими факторами: повышением акцизов и ограничениями работы «наливаек». Примечательно, что на этом фоне вырос спрос на сидр и медовуху — почти на 5%. Потребители и производители переключаются на ниши с менее жестким регулированием.

География пивных предпочтений выглядит следующим образом. Безусловным лидером стала Мурманская область с показателем 98,6 литра на человека. В пятерку также вошли Свердловская, Кировская области, Республика Коми и Карелия. Для сравнения, в Москве выпивают лишь 38,2 литра, а в Санкт-Петербурге — 46.

Винный сегмент также демонстрирует снижение объемов, но региональное распределение оказалось неожиданным. Формально первое место заняла Московская область (12,1 литра), однако аналитики поясняют, что это заслуга москвичей, закупающих напитки для загородного отдыха. Высокие позиции у Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ненецкого округа, Мурманской области и Севастополя.

Наиболее драматичные изменения произошли на рынке крепкого алкоголя. Водка, сохраняющая 61% рынка, продолжает сдавать позиции, показав снижение на 4,3% (до 6,4 литра). Коньяк тоже в минусе. При этом взлетели продажи джина, рома и ликеров — рост составил 11,6%.

Регионами-лидерами по потреблению крепкого стали северные и дальневосточные территории. Первое место заняла Карелия с 21,2 литра на человека, что вдвое выше среднероссийского уровня. Далее следуют Сахалин, Коми, Чукотка, Магаданская и Мурманская области, Камчатка, Архангельская область и Ненецкий округ. Как отметил представитель гильдии «Алкопро», высокие показатели этих регионов объясняются присутствием вахтовиков и туристов, которые совершают покупки, но не учитываются в знаменателе как постоянное население.

Минимальное потребление традиционно зафиксировано на Северном Кавказе. В Чечне показатель стремится к нулю, в Ингушетии составляет 0,7 литра, в Дагестане — 2,2, в Кабардино-Балкарии — 2,6.